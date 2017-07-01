FENERBAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Sarı-lacivertlileri, Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların tezahüratları üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve takımın yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, otobüsten indi.
Kocaman ve Valbuena'ya çiçek vererek, hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, karşılamanın ardından Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden kafileye konvoy oluşturarak, eşlik etti.
Konvoy eşliğinde tesislere giren takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe, Düzce kampındaki ilk antrenmanını bugün yapacak.