HÜSEYİN TOK NİKAH TAZELEDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, savunma oyuncusu Hüseyin Tok'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, yaptığı yazılı açıklamada, Hüseyin Tok'un yuvada kaldığını kaydetti. Hüseyin'in geçen yıllarda takıma katkı veren isimlerden biri olduğunu belirten Mergen, "Kendisinin geçmiş yıllarda sağladığı katkıyı yeni sezonda da vereceğine inanıyoruz. Bu birliktelik her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Manisaspor'un yerinin ayrı olduğunu aktaran Hüseyin Tok ise Ege temsilcisinde çok önemli başarıların içinde yer aldığını hatırlatarak, bu başarıları tekrar yaşayabilmek için çok çalışacaklarını kaydetti.

Futbola Sakaryaspor'da başlayan, 2008-2009'da Manisaspor'a transfer olan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, daha sonra Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor'da forma giydi. Hüseyin Tok, geçen sezonun devre arasında tekrar Ege temsilcisine dönmüştü.