SEYİT MEHMET ÖZKAN'IN GÜVENİ TAM

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç kadrolarına güvendiklerini belirterek, başarı için herkesten çok çalışacaklarını bildirdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 sezonu öncesinde yaş ortalamalarının 20,2 olduğunu belirtti. Buna rağmen futbolcuların takımda yer alma yıllarına bakıldığında ortalamalarının 6,5 sene olmasına dikkati çeken Özkan, "Futbolcularımıza güveniyoruz, herkesten çok çalışacağız. Eksikliğimizi gidermek için her gün üzerine bir şeyler koyarak çok daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Altınordu markasının artık çok güçlendiğini, dolayısıyla beklentilerin de arttığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Şunu iyi bilin ki, Avrupa'da üç büyüklerden sonra en fazla tanınan kulübüz. Bunda yetiştirici kimliğimiz önemli rol oynadı. Artık, toplumun beklediği üretken yapının doğru işlediğini ispat etmek en önemli görevimiz. Kendimiz ve toplumla barışık, iletişimi güçlü kulüp yapımızı daha da geliştireceğiz. Sloganımız olan 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu.'ya sıkı sıkıya sarılacağız. Ben artık A takım maçlarına gitmeme düşüncemi de rafa kaldırıyorum. Ayda en az bir maçınıza geleceğim. Olmadığım yerde ise vekilim Barış Orhunbilge'dir."

Öte yandan, iç transferde Erce Kardeşler ve Serkan Göksu'nun ardından Uğur Arslan Kuru ile tekrar anlaşıldığı belirtildi. Kulüp ayrıca, yollarını ayırdığı Arif Morkaya'ya teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.