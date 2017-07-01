Bursa'ya Uruguaylı stoper
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURSA'YA URUGUAYLI STOPER

Bursa'ya Uruguaylı stoper

Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve Titi ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Bursaspor'da başkan Ali Ay transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

394 Okunma

Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve Titi ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Bursaspor'da başkan Ali Ay transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ay, Uruguaylı bir stoperle anlaşmak üzere olduklarını çok az detaylarında kaldığını söyledi. Başkan Ali Ay, bu stoperin Uruguay'ın Nacional takımında oynayan 22 yaşındaki Erick Cabaco olduğunu açıkladı.

Ali Ay ''dört tane futbolcuyla bitirdik gibi bir şey, 6 numara alacağız 1 tane ya da 2 tane açık düşünüyoruz. Hocamızın 2 tane tavsiye ettiği futbolcu var'' ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

ETİKETLER #Bursaspor
Bursaspor, Titi'yi açıkladı
Barış Yardımcı, Bursaspor'da
1
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Bursa BB Stadı'nın çimleri yenileniyor
Bursaspor Le Guen'i bekliyor
Ertuğrul Sağlam'dan Batalla açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿