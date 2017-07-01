BURSA'YA URUGUAYLI STOPER

Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve Titi ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Bursaspor'da başkan Ali Ay transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ay, Uruguaylı bir stoperle anlaşmak üzere olduklarını çok az detaylarında kaldığını söyledi. Başkan Ali Ay, bu stoperin Uruguay'ın Nacional takımında oynayan 22 yaşındaki Erick Cabaco olduğunu açıkladı.

Ali Ay ''dört tane futbolcuyla bitirdik gibi bir şey, 6 numara alacağız 1 tane ya da 2 tane açık düşünüyoruz. Hocamızın 2 tane tavsiye ettiği futbolcu var'' ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.