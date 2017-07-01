KAYSERİ TRANSFERE DOYMUYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'da oynayan Rumen futbolcu Cristian Sapunaru'yu transfer ediyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, savunmanın sağında görev yapan ve Romanya Milli Takımı formasını da giyen 33 yaşındaki Sapunaru ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Sapunaru ile gelecek hafta resmi sözleşmenin imzalanması planlanıyor.

Portekiz'in Porto ve İspanya'nın Zaragoza takımlarında da forma giyen Sapunaru, Kayserispor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile Astra Giurgiu'da birlikte çalışmıştı.