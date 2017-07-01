YENİ TRANSFERLER İDMANA ÇIKTI

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında yaptığı kamp çalışması başladı.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma hareketleri ve pas oyununun ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.
Yeni transferler Younes Belhanda ve Maicon Roque sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.