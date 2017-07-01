Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nın VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

285 Okunma

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nın VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Bu yıl 35. kez düzenlenecek organizasyonun kura çekimi, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Ljubljana Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Kulübün idari menajeri Berk Karahan'ın yer aldığı kura çekimi sonrasında, D Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Makedonya'dan HC Metalurg, Ukrayna'dan HC Motor Zaporozhye, Fransa'dan Montpellier Handball, Rusya'dan Chekhovskie Medvedi ile eşleşti. Grupta yer alacak son takım ise ön eleme turu grubunu lider tamamlayacak Portekiz'den Sporting CP, Slovakya'dan Tatran Presov, Avusturya'dan Alpla HC Hard ve Finlandiya'dan Cocks takımlarından biri olacak.

VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 13-17 Eylül'de başlayacak ve 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'tan taraftara uyarı
Beşiktaş'ta mesai başlıyor
Beşiktaş'ta istifa
İşte Aboubakar'ın alternatifi
UEFA’dan Türkiye'ye 91 milyon avro
Şampiyonluk kupası Antalya'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿