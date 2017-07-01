BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı'nın VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Bu yıl 35. kez düzenlenecek organizasyonun kura çekimi, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Ljubljana Kalesi'nde gerçekleştirildi.
Kulübün idari menajeri Berk Karahan'ın yer aldığı kura çekimi sonrasında, D Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Makedonya'dan HC Metalurg, Ukrayna'dan HC Motor Zaporozhye, Fransa'dan Montpellier Handball, Rusya'dan Chekhovskie Medvedi ile eşleşti. Grupta yer alacak son takım ise ön eleme turu grubunu lider tamamlayacak Portekiz'den Sporting CP, Slovakya'dan Tatran Presov, Avusturya'dan Alpla HC Hard ve Finlandiya'dan Cocks takımlarından biri olacak.
VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 13-17 Eylül'de başlayacak ve 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.