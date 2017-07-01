Ömer Kandemir Kayserispor'da
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ÖMER KANDEMİR KAYSERİSPOR'DA

Ömer Kandemir Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bandırmaspor forması giyen defans oyuncusu Ömer Kandemir'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bandırmaspor forması giyen defans oyuncusu Ömer Kandemir'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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