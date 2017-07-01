"12 CESUR YÜREK"TEN TARİHİ ZAFER

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, B. Britanya’yı 76-69 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Büyük Britanya’yı 76-69 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, Türkiye ile Büyük Britanya karşılaştı.



Ay-yıldızlılar, ilk periyotta özellikle kaptan Özgür Gürbulak’ın attığı sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Oyunun hakimi olan Türkiye, ilk çeyreği 18-10 önde kapattı.



İkinci periyodun başında Büyük Britanya farkı indirmeye çalışsa da bu çeyreğin son dakikalarında etkisini artıran milliler, soyunma odasına 36-24 üstün girdi.



Özgür Gürbulak’ın asistleriyle yıldızlaştığı üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Türkiye, mücadeleden de 76-69 galip ayrılarak organizasyonu namağlup şampiyon tamamladı.



Maçın tamamında sahada kalan Özgür Gürbulak, 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, 12 asist ve 6 ribauntla yıldızlaştı. Ay-yıldızlılarda Cem Gezginci 14, Selim Sayak 13, Ferit Gümüş ile İsmail Ar sekizer, Deniz Acar 6 ve Fikri Gündoğdu 2 sayı kaydetti.



Turnuvada ilk şampiyonluğunu elde eden milliler, daha önce finale çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerine yenilerek ikinci olmuştu. Ay-yıldızlılar, 2013 ve 2015’te Büyük Britanya ve 2009’da İtalya karşısında finalde kaybetmişti.

Caner Kolağasıgil

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