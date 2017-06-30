Cavcav: "Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz"
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CAVCAV: "YETKİLİLERDEN ACİL BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, stat konusunda henüz bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirerek, yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedi.

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Gençlerbirliği'nin antrenmanınıtakip eden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ise yeni sezonda daha iyi bir Gençlerbirliği izletmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Cavcav, "1-2 eksik oyuncumuz var. Onlarla da görüşmemiz devam ediyor. Gençlerbirliği'ni bu sezon daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Cavcav, stat konusunda ise henüz bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirerek, yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedi.

Yaşanan sürecin kendilerini üzdüğünü ifade eden Cavcav, şunları söyledi:

"Yetkililerden bilgi bekliyoruz. Bize en yakın zamanda mutlaka haber verecekler. İsteğimiz Yenikent'te (Osmanlı Stadı) oynamak. Olursa Yenikent'te oynayacağız, olmazsa bilemiyoruz. En kötü ihtimal Eskişehir. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz. Gençlerbirliği için hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Beklemekten başka bir çaremiz yok.

 

 
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2
Şakir
1 Temmuz 201710:56
Kaybedilenleri yerine koyamayan Başkan 1-2 takviyeden bahsediyor. Şaka gibi yani...
1
GB
1 Temmuz 201710:36
"Daha iyi Gençlerbirliği" diyor Başkan ! Yahu takımın ilk 11'i gitmiş, sen "1-2 takviye" den bahsediyorsun. Bu takıma 6 adet iyi futbolcu lazım. Hayal görme, bu takım düşer.
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