ÖZAT: "ENDİŞELER YAŞAMAMAK İÇİN TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Gençlerbirliği'nden ayrılan futbolculara katkılarından dolayı teşekkür eden Özat, transferleri bir an önce tamamlayıp yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Başkent ekibinin ilk antrenmanına oğlu Aras'la gelen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, çalışmanın ilk bölümünde yaptığı açıklamada, yeni sezonun başkent ekibine ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Gençlerbirliği'nden ayrılan futbolculara katkılarından dolayı teşekkür eden Özat, transferleri bir an önce tamamlayıp yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Özat, transferleri Hollanda kampına yetiştirmeyi umduklarını ifade ederek, "Gündemimizde birçok oyuncu var. Ümit ediyorum ki bu hafta iki yabancı futbolcuyu kadromuza katacağız" dedi.

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Geçen sezon takım halinde iyi savunma yaptıklarına işaret eden Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle baktığımız zaman aramızdan 5 oyuncu ayrıldı gibi. Gelen oyuncu saysı ise 4. Giden oyuncuların ayrılmadığını farz edersek, takıma 4-5 takviye yapmamız gerektiğini hep ifade ediyordum. Dolayısıyla ekstra gelen oyuncu şu an sadece Skuletic gibi duruyor. Takımdan Selçuk Şahin ve Anıl Karaer ayrıldı görünüyor. 4-5 takviye yapmamız gerekiyor. 8 numara, kenar, sol stoper, mümkünse bir ofansif oyuncu ve bulabilirsek yerli kaleci almak istiyoruz. Bunlar takımın temel ihtiyaçları. Bu transferleri yaparsak, iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Aksi takdirde devre arası daha fazla para harcanmak zorunda kalınabilir."

Stat sorununa değinen Ümit Özat, "Bu sezon 34 deplasman maçı oynayacağız" şeklinde konuştu.

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Bu nedenle kaliteli bir takım kurmalarının şart olduğunu vurgulayan teknik adam, "Savunma her şeyin temelidir ama sadece savunma yapan değil, top ayağındayken çok daha iyi oynayan, hücum eden bir Gençlerbirliği izletmek zorundayız. Dolayısıyla endişeleri yaşamamak için bu transferleri istiyoruz. Transferleri kendime değil, kulübüme istiyorum" diye konuştu.

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Özat, yeni sezonda iç saha maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"OSTİM Stadı'nın çok uygun olacağını düşünmüyorum. Ankara'da Osmanlıspor nerede oynayacaksa biz de orada oynayalım. Dolayısıyla belki taraftarlarımız da Ankara'da oynamamızı istiyor ama niye bir Eskişehir olmasın. Karşılıklı her türlü anlaşma yapılabilir. Gerek oyuncu verme, gerekse de o sahada oynama anlamında. Herkesin güzel stadı var. Futbolcular güzel statta oynamak istiyor. İyi statta dolu tribünlere oynamak için öncelikle iyi takım kurmak lazım. Önce iyi takım kuracaksınız, sonra tribünler dolacak. Önceliğimiz mevcut takviyeleri yapmak."