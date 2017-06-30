YENİ FORMAT, THY AVRUPA LİGİ'NE YARADI

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni formatın uygulandığı geçen sezon, istatistiksel olarak birçok rekora imza atıldı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 takımlı lig usulünün ilk kez uygulandığı 2016-2017 sezonunda, 3 sayı, serbest atış ve asist istatistiklerinde rekor rakamlara ulaşıldı.

Avrupa Ligi'nde maç başına 34,9 asist, 45,3 üç sayı denemesi, 16,8 üç sayı isabet istatistikleri ve yüzde 37,15 üç sayı ile yüzde 75,7 serbest atış isabet oranlarında lig rekoru kırıldı.

Geçen sezon maç başına 158,1 sayı atılan Avrupa Ligi'nde bu alanda son 15 yılın rekoru kırılırken, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarının ardından ise en yüksek 3. ortalama yakalandı.

Ayrıca, maç başına yapılan 41 faulle, ligde en az faul düdüğü çalınan sezon geride kalmış oldu.