Beşiktaş'tan taraftara uyarı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TAN TARAFTARA UYARI

Beşiktaş'tan taraftara uyarı

Beşiktaş Kulübü, resmi logo kullanılarak sosyal medyada taraftarlara yönelik yapılan çağrılara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

439 Okunma

Beşiktaş Kulübü, resmi logo kullanılarak sosyal medyada taraftarlara yönelik yapılan çağrılara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün resmi logosu kullanılarak iznimiz ve bilgimiz dışında özellikle sosyal medyada taraftarlarımıza yönelik çağrılar yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi iletişim mecralarında yer almayan hiçbir bilgiye, çağrıya itibar edilmemesi, logomuz kullanılarak yapılan yayınlara karşı özellikle dikkatli olunmasını önemle rica ederiz. Logomuzun kullanım hakkı bir tek Beşiktaş Kulübüne ait olmakla beraber, resmi logomuzu izin almadan kullanan bu kişilere karşı gerekli yasal sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ta mesai başlıyor
Beşiktaş'ta istifa
İşte Aboubakar'ın alternatifi
UEFA’dan Türkiye'ye 91 milyon avro
Şampiyonluk kupası Antalya'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿