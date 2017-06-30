BEŞİKTAŞ'TAN TARAFTARA UYARI

Beşiktaş Kulübü, resmi logo kullanılarak sosyal medyada taraftarlara yönelik yapılan çağrılara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün resmi logosu kullanılarak iznimiz ve bilgimiz dışında özellikle sosyal medyada taraftarlarımıza yönelik çağrılar yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi iletişim mecralarında yer almayan hiçbir bilgiye, çağrıya itibar edilmemesi, logomuz kullanılarak yapılan yayınlara karşı özellikle dikkatli olunmasını önemle rica ederiz. Logomuzun kullanım hakkı bir tek Beşiktaş Kulübüne ait olmakla beraber, resmi logomuzu izin almadan kullanan bu kişilere karşı gerekli yasal sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."