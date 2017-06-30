Beşiktaş'ta mesai başlıyor
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BEŞİKTAŞ'TA MESAİ BAŞLIYOR

Beşiktaş'ta mesai başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017'yi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017'yi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, yarın akşam saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını da tesislerde gerçekleştirecek.

Beşiktaş, İstanbul'da yapacağı çalışmaların ardından 16 Temmuz Pazar günü Çin'e gidecek. Bu ülkede Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşılaşacak siyah-beyazlılar, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönecek.

Siyah-beyazlı ekibin, Çin'deki hazırlık maçının ardından yurt dışında kamp çalışmaları yapması bekleniyor. 

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