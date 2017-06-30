Yeni Malatyaspor sahaya iniyor
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YENİ MALATYASPOR SAHAYA İNİYOR

Yeni Malatyaspor sahaya iniyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Malatya ekibi, 2 Temmuz'da Bolu Termal'de, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk çalışmasını yapacak.

Sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla takımın Bolu'da toplanacağını, 2 Temmuz'da kamp çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Birinci etap kamp çalışmalarının 15 Temmuz'da sona ereceğini aktaran Ravcı, ikinci etabın ise 18 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacağını ifade etti.

Kamp çalışmalarının teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirileceğini aktaran Ravcı, yeni transferlerin ise futbolcuların oynadığı liglerin yeni sona ermesi dolayısıyla birkaç gün sonra takıma katılacağını kaydetti.
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