Ufuk Budak, Samsunspor'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

UFUK BUDAK, SAMSUNSPOR'DA

Ufuk Budak, Samsunspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna kattı.

230 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Ufuk Budak'ı kadrosuna kattı.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ömer Çorum, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Ufuk Budak'ın Samsunspor'u seçmesinin isabetli bir karar olduğunu, burada başarılarına devam edeceğini söyledi.

Genç futbolcu Ufuk Budak da Samsuspor'un büyük bir camia olduğuna işaret ederek, "Böylesi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım gibi ben de takımımızın Süper Lig'e çıkması için elimden geleni yapacağım. Burası futbol şehri ve mükemmel taraftarı var. Taraftarın önüne çıkmayı heyecanla bekliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından genç futbolcu, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

ETİKETLER #Samsunspor
Samsunspor'da çifte imza
Bakan Kılıç, Samsun'da tesisleri inceledi
Samsunspor'dan iki transfer birden
Samsunspor, Erkurt Tutu ile "devam" dedi
UEFA'nın o kuralı Türkiye'de yürürlükte
Samsunspor'dan Çağrı'ya kanca!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿