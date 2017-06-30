İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışması için Slovakya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla başkent Bratislava'daki uluslararası havalimanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi birkaç taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı gündemde olan ve gelecek haftaya kadar izinli olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in yanı sıra teknik direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar ve Volkan Pala kamp kadrosunda yer almadı.

Yeni transferler Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon Roque'nin yanı sıra altyapıdan Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Recep Gül ve Yunus Akgün de kamp kadrosuna dahil edildi.

Bu arada eşi doğum yapacağı için izin verilen Serdar Aziz'in birkaç gün içinde kampa katılacağı belirtildi.

Kamp kadrosu

Galatasaray'ın Slovakya kampı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Cenk Gönen, Eray İşcan, İsmail Çipe, Martin Linnes, Luis Cavanda, Semih Kaya, Koray Günter, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Maicon Roque, Lionel Carole, Tarık Çamdal, Ozan Kabak, Abdussamed Karnuçu, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Recep Gül, Yunus Akgün, Emrah Başsan, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok.

Sarı-kırmızılı takım, havalimanından otobüsle 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacağı Bratislava'nın 30 kilometre uzağındaki Samorin kasabasına geçti.

Galatasaray'ın Slovakya kampı, bu akşam basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla başlayacak.

Havalimanındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Öte yandan öğle saatlerinde Bratislava Havalimanı çıkışındaki otobüs durağında unutulan çanta paniğe neden oldu.

Yolcuların çıkış yaptığı bölümde yer alan şüpheli çantaya, ihbar üzerine bomba imha ekipleri müdahale etti. Fünye ile patlatılan çantanın içinde kıyafet olduğu ve bir yolcu tarafından unutulduğu bildirildi.