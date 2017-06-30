Gençlerbirliği yeni sezonun fitilini ateşledi!
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GENÇLERBİRLİĞİ YENİ SEZONUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!

Gençlerbirliği yeni sezonun fitilini ateşledi!

Gençlerbirliği’nde 2016-2017 sezonu kamp çalışmaları bu akşam yapılan tek antrenmanla başladı.

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Gençlerbirliği’nde 2016-2017 sezonu kamp çalışmaları bu akşam yapılan tek antrenmanla başladı.

Antrenman öncesinde kurban kesimi yapılırken, futbolcular antrenmanı ziyarete gelen basın mensupları ve taraftarlarla sohbet etti.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra pas kontrol çalışması yaptı.

Tempolu geçen antrenman daha sonra yeniden koşu çalışması ve açma germe hareketleriyle son buldu.

Antrenmana yeni transferler Petar Skuletic , Serdar Özkan, Ousmane Ndiaye ve Ahmet İlhan Özek ile altyapımızdan gelen Berat Ayberk Özdemir, Yıldırım Mert Çetin ve Alaaddin Okumuş da katıldı.

Antrenmanı izleyenler arasında teknik direktör Ümit Özat’ın oğlu Aras da yer alırken, Aras antrenmanın neşe kaynağı oldu. 

Teknik Direktör Ümit Özat’ın ekibinde ise değişiklikler oldu.

Özat’ın yeni sezon yardımcılıklarını Önder Engin, Gökhan Tokgöz, Aydın Toscalı, Ali Eraslan,Ferdi Tatlı , Eren Aydın ve Güven Varol yapacak.

 
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Şakir
30 Haziran 201722:49
Hangi fitili ateşlediler ? Bu kadro bu ligi zor bitirir. Eğer bir iki roket alınmazsa o fitil kendi kendine söner.
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