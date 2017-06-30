GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SAĞLIK KONTROLLERİ ZAMANI

Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi , 2017-2018 sezonu öncesinde Arte Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

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Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi , 2017-2018 sezonu öncesinde Arte Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Futbolcuların Çayyolu’nda bulunan Arte Cerrahi Hastanesi’snde gerçekleştirilen ortopedi kontrolünün ardından kan testleri yapıldı.

Futbolcular ve teknik ekip daha sonra efor testine girerek kontrollerini tamamladı.

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Futbolcular ve teknik ekibin sağlık taramasında neşeli hareketleri gözlerden kaçmazken, hastanede tedavi gören Onur ile de birlikte fotoğraflar çektirdi ve Onur’a moral verdi.

Testler sonucunda sporcuların yeşil sahalarda hiçbir sıkıntı yaşamadan mücadele edebileceği belirtilirken, Arte Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Can Gürler ve Genel Müdür Oğuz Engiz Gençlerbirliği’ne yeni sezonda sağlıklı ve başarılı bir dönem dilediler.

Futbolcular testlerin ardından tüm hastane çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederek kamplarını sürdürdükleri İlhan Cavcav Tesisi’ne geçtiler.