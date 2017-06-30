BAŞKENT'İN GURURU: ZELİHA AĞRIS

PTT Spor Kulübü’nün milli tekvandocusu Zeliha Ağrıs, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

PTT Spor Kulübü’nün milli tekvandocusu Zeliha Ağrıs, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın, 5. gününde, Zeliha Ağrıs rüzgarı esti. 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı ve katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada; kadınlar 53 kiloda mücadeleden Zeliha Ağrıs, kusursuz maçlar çıkardı ve şampiyonluğa ulaştı.

19 yaşındaki Zeliha Ağrıs, sırasıyla; Ruandalı, Yunan, Kolombiyalı ve Mısırlı rakiplerini geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Özbekistan’dan Dinorahon Mamadibragimova ile karşılaşan genç tekvandocu, ilk raundunu 5-1 geride tamamladığı müsabakayı, son raunttaki müthiş çabasıyla 11-7 kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı.

Finalde son Avrupa şampiyonu Rus Tatiana Kudashova ile karşılaşan Zeliha Ağrıs’ın müsabakası nefesleri kesti.

İlk raundu 3-1, ikinci raundu 3-2 geride kapatan Zeliha Ağrıs, müsabakanın son bölümünde 8-6 öne geçmeyi başardı.

Rus sporcu, bitime 5 saniye kala 8-8 eşitliği yakalasa da son saniyede rakibinin kafasına attığı tekmeyle 3 puan kazanan Zeliha Ağrıs, müsabakadan 11-8 galip ayrılıp Dünya şampiyonu oldu.





RUS SPORCUDAN RÖVANŞI ALDI



2016 yılında İsviçre’de yapılan Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda şampiyon olan Rus sporcuya yarı finalde yenilerek Avrupa üçüncülüğünde kalan Zeliha Ağrıs, rakibinden rövanşı Dünya şampiyonası finalinde almış oldu. Genç sporcu, şampiyonluğun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 120 puan yazdırdı.



BEDEN EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ



Daha önce Ulaştırma Spor Kulübü adına mücadele eden Zeliha, bir yıl önce, diğer kız takım arkadaşları ile birlikte aynı bakanlığa bağlı PTT Spor Kulübü’ne geçti. Selçuk Üniversitesi Bedene Eğitimi Bölümü’nde okuyan Zeliha’nın başarısında 4 yıldır birlikte çalıştığı kulüp antrenörü Halit Karabulut ile Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin’in büyük emekleri var.



HER TURNUVADA DERECE YAPTI



Mayıs ayında Bakü’de düzenlenen İslami Dayanışma oyunları’nda gümüş madalya kazanan Zeliha, son 2 yılda katıldığı tüm uluslar arası turnuvalarda derece yapmayı başardı.

2016’da Almanya Bonn’da yapılan başkanlar turnuvsında birinci olan genç sporcunun, elde ettiği dereceler şöyle:

2016 Almanya Açık, Hamburg (ikinci), 2016 Avrupa Şampiyonası, İsviçre-Montreux (üçüncü), 2016 Sırbistan Açık, Belgrad (birinci), 2016 Hırvatistan Açık, Zagrep (ikinci), 2017 Avrupa Gençler Şampiyonası, Bulgaristan - Sofya (üçüncü)

BAŞKANDAN KUTLAMA MESAJI

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda PTT Spor Kulübü sporcusu Zeliha Ağrıs’ı kutlarken, kazandığı altın madalyayla Türkiye’ye ve PTT’ye büyük bir mutluluk ve gurur yaşattığını belirtti.

PTT AŞ’den yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda PTT Spor Kulübü sporcusu Zeliha Ağrıs’ın 53 kilogramda tatamiye çıkarak, altın madalya kazandığı anımsatıldı.

Bozgeyik, Ağrıs ve Güney Kore’de Türkiye’yi başarıyla temsil eden diğer sporcuları tebrik etti.

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