BOLUSPOR TOPBAŞI YAPTI

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Boluspor Futbol Şube Sorumlusu Sefa Meral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonu bugün açtıklarını, ilk antrenmana 11 oyuncunun çıktığını söyledi.

Takımda 4 oyuncunun izinli, Furkan Şeker'in ise sağlık sorununun bulunduğunu anlatan Meral, temmuz ayının ilk haftasında tam kadro olacaklarını kaydetti.

Meral, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Görüştüğümüz oyuncular 5-7 Temmuz tarihlerinde takıma katılmış olur. Futbolcuları kampa erken alamazsak sıkıntı yaşarız. Antrenman seviyesinde herkesin eşit olması gerek." diye konuştu.

Sezon öncesinde hazırlık maçları yapacaklarını anlatan meral, "Fenerbahçe ile biz hazırlık maçı yapacaktık bunla ilgili bir takım şeyler var. Netlik kazanmadı. Bir 15 Temmuz Kupası konuşulmakta. Bolu'ya kamp için gelecek takımlar var. Lig başlamadan en az 4 ya da 5 hazırlık maçı yaparız." şeklinde konuştu.

Sefa Meral, kadrolarına katmak istedikleri oyuncuların Süper Lig ve TFF 1. Lig kalitesinde olduğunu, ilk 11'de oynayabilecek futbolcuları transfer etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.