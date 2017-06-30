BB ERZURUMSPOR'DA ÇİFTE TRANSFER

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, aynı ligde mücadele eden Boluspor'dan Hakan Arslan ve gurbetçi futbolcu Selim Aydemir'i transfer etti.

Erzurum temsilcisinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Mavi-beyazlı ekip, geçen sezonu Boluspor'da geçiren sol bek oyuncusu Hakan Aslan ile Almanya 3. Lig ekiplerinden Hallescher'de forma giyen Selim Aydemir'i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende yeni transfer Hakan ile 2, Selim ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, yaptığı açıklamada, takım kattıkları isimlerle başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "İnşallah Spor Toto Süper Lig heyecanını da birlikte yaşayacağız." dedi.

Yeni transferler, Erzurumspor'un başarısı için çalışacaklarını ifade etti.