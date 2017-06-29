"FİNANSAL FAİR PLAY'İN EN SIKI TAKİPÇİSİYİZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon futbol takımında tespit ettikleri eksikleri giderecek şekilde çalıştıklarını söyledi.

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, kulüp olarak transfer çalışmalarına çok erken başladıklarını vurgulayarak, "Geçenlerde yaptığım söyleşide taraftarlara 'uçak iniyor' mesajı gönderdim. Geçen sezonki eksiklerimizi tespit etmiştik. 2,5-3 aydan beri gereken görüşmeleri, irtibatları kurmaya çalışıyoruz. Sezon başı olmasına rağmen 3 önemli noktadaki transferleri bitirdik." dedi.

Galatasaray için sezonun erken başladığını hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk maç 13 Temmuz'da, onun için eksiklerimizi tamamlama süreci devam ediyor. Galatasaray'ın çok değerli oyuncuları var. Onlara takviye olabilecek yeni oyuncu transferi devam edecek. Ufak tefek rötarlar olabilir. Bunlar Galatasaray menfaatlerine yönelik rötarlar. Bu sene çok kararlıyız. Hem UEFA'da hem Süper Lig'de taraftarları çok sevindirecek bir takım kurma çabasındayız. Burada bizi en çok destekleyen husus, kombine satışlarımız 20 bine doğru gidiyor. Sezon itibarıyla 35 bini bulacağız. Bu bizi çok motive ediyor. Galatasaray, seyircisiyle ve sevenleriyle bütünleştiği zaman başarının birinci aktörüdür. Türkiye'nin en büyük futbol kulübüdür. UEFA sıralamasında ilk 30 içindeki Türk takımıdır. Bu büyüklüğü, 112 yıllık bir çınarın bize emanet edilmesine uygun olarak yapacağımız her transferde ve yönetim hareketinde göstererek, ona layık olmaya çabalıyoruz. Taraftarlarımıza çok güzel oyun sergilemek üzere eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz."

Sneijder'in durumu

Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Wesley Sneijder'in durumuna değinen Dursun Özbek, "Sneijder hala oyuncumuz. Kendisi izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek. Görüşmeler sonucunda durumu belli olacak. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti, Galatasaray'ın yıldızlarından biri. Önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin ardından her iki taraf kararını verecek." ifadelerini kullandı.

Futbolcu maliyetleri

Transfer edilen futbolcuların maliyeti konusundaki eleştirilere tepki gösteren Özbek, finansal fair play kriterlerine uygun hareket ettiklerini dile getirdi.

Eksikleri tespit ederek transfer yaptıklarını kaydeden Özbek, "Bu transfer döneminde dahi, o kişiyi tarif etmek için kelime bulamıyorum, sadece kulübü ve yönetimi eleştirmek bakımından o kadar saçma yorumlar yapıyor ki tarifi mümkün değil. 'Riva parasını transfere harcadı' diyen var. Bugüne kadar biz 17 milyon 600 bin avroluk futbolcu stokunda eksilme yapmışız. Şu anki transferlerimiz 17,5 milyon avro. Finansal fair play'in en sıkı takipçisiyiz. Sütten ağzımız yandı. Riva'nın parasını harcıyorlar, yok öyle bir şey." diye konuştu.

Futbolun ürettiği parayla çalışmaları yaptıklarına dikkati çeken Özbek, şunları söyledi:

"Galatasaray Sportif AŞ'nin yaklaşık 100 milyon avro geliri var. Takımın bugünkü maaş skalasıyla 100 milyon avro harcaması var demektir. Bir denge var. Galatasaray Sportif AŞ, kazandığı kadar harcarsa sıkıntı yok. Galatasaray'ın sıkıntısı futboldan ürettiği paranın direkt cebine girmemesi. 120 milyon lira civarında faiz ödeyen kulüp olmak istemiyorum. Banka borçlarını kapatma, sıfırlama yönünde çaba harcıyoruz. Projelerde son derece iyi gidiyoruz. Kısa zamanda neticesini alacağız. İmza parası bütün hesaplar içinde vardır. Bu transferlerin bedeli çok iyi hesaplanarak yapılmıştır. İster imza parası deyin, ister maaş deyin."

Attıkları tohumların yeşermeye başladığını anlatan Özbek, "Yönetime kim gelirse gelsin, bahsettiğim sıkıntılardan kulübü çıkarmak üzerine çalışması lazım. Ben olmuşum başkası olmuş fark etmez. Amacım benden sonra gelecek yönetime büyük borç yükü bırakmamak. Özellikle Galatasaray'ın en büyük düşmanı faiz sarmalından çıkması gerekiyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübü bugünkü finansal durumu hak etmiyor. Genel kurul en doğru kararı veren yerdir. Dolayısıyla genel kurul, kimi seçerse seçsin her kişinin ona destek verme zorunluluğu var. Boş çekişmelerden Galatasaray'ın vazgeçmesi lazım. Bu çekişmeler fayda üretmiyor. Ben, benden önceki projeleri nasıl takip ediyorsam, benden sonra gelecek yönetimler de bizim projeleri takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.