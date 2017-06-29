HATİCE KÜBRA İLGÜN MADALYAYI GARANTİLEDİ

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Hatice Kübra İlgün, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 6. gününde, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı.

Hatice Kübra, ilk turda Kenya'dan Mary Muriu'yu 30-6, ikinci turda Letonya'dan Jolanta Tarvida'yı 5-4, üçüncü turda ise Almanya'dan Anna Lena Froemming'i 18-8 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'den Joana Cunha ile karşılaşan milli tekvandocu, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten müsabakada rakibini vuruş sayısı üstünlüğüyle yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Madalyayı garantileyen Hatice Kübra, yarın yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşacak. Milli sporcu, bu turu geçmesi halinde İngiliz Jade Jones ile Güney Koreli Ah Reum Lee eşleşmesinin galibiyle dünya şampiyonluğu için karşılaşacak.

Hakan Reçber elendi

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan gençler Avrupa ve dünya şampiyonu 18 yaşındaki Hakan Reçber, büyükler kategorisinde ilk kez yer aldı.

İlk turda Tunus'tan Montassar Agimi'yi 19-18, ikinci turda Fransa'dan Dylan Chellamooto'yu 24-23 mağlup eden Hakan, üçüncü turda İranlı Mirhashem Hosseini ile karşı karşıya geldi. Asya şampiyonluğu bulunan rakibine 20-6 yenilen milli tekvandocu, şampiyonaya veda etti.

Son gün 3 madalya umudu

23. Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Madalyayı garantileyen Hatice Kübra İlgün'ün yanı sıra son gün iki milli tekvandocu daha tatamiye çıkacak. Kadınlar 62 kiloda son dünya şampiyonu İrem Yaman ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı, madalya mücadelesi verecek.