PALETLİ YÜZMEDE AVRUPA ŞAMPİYONASI HEYECANI

Polonya'da 2-9 Temmuz'da düzenlenecek Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 11 sporcuyla temsil edilecek.

Geçen yıl Fransa'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda 100 metre su üstü tek palet kategorisinde altın madalya kazanan Ömer Faruk Saydam ve 6 bin metre açık su yarışında 3. olan Muhammed Emin Bay'ın da yer aldığı kafile, İstanbul Ataköy Yüzme Havuzu'ndaki hazırlık kampını yarın tamamlayacak. Kafile, 1 Temmuz'da şampiyonanın yapılacağı Wroclaw kentine gidecek.

Antrenörlüklerini Reşit Çevir ile Eşref Ayvaz'ın yaptığı A Milli Takım'da şu sporcular yer alıyor:

Ömer Faruk Saydam, Muhammed Emin Bay, Derin Toparlak, Berker Çakar, Taha Sönmez, İlker Rüya, Zeynep Ak, Deniz Eylül Kürklü, Ceren Yeşilbaş, Nazlı Su Duru, Tuğçem Akgün.

Başkan Özen: "Sporcularımıza güvenimiz tam"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, AA'ya yaptığı açıklamada, paletli yüzmede son yıllarda başarı grafiğinin yükseldiğini belirterek, "Ulusal alanda organize ettiğimiz yarışmalar ile sporcularımızın her defasında kendilerini aştıklarına tanık oluyoruz. Bu performansın, uluslararası yarışmalarda kürsüye yansıyacağına, sporcularımızın ülkemizi gururlandıracağına güvenimiz tamdır." dedi.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na tam konsantrasyonla katılacağını dile getiren Özen, "Sporcularımızın azminin, performansının ve emeklerinin karşılığını madalyalar, hatta şampiyonluklarla alacağımıza gönülden inanıyoruz. Teknik kadromuza ve milli sporcularımıza yürekten başarılar diliyor, kendilerinden güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.