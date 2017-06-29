Baturalp Burak Güngör, İstanbul BB'de
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BATURALP BURAK GÜNGÖR, İSTANBUL BB'DE

Baturalp Burak Güngör, İstanbul BB'de

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası’ndan smaçör Baturalp Burak Güngör’ü kadrosuna kattı

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası’ndan smaçör Baturalp Burak Güngör’ü kadrosuna kattı

Ziraat Bankası altyapısında yetişen Baturalp Burak Güngör, 2 sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'nde görev yaptı. Ardından Ankara temsilcisine dönen 24 yaşındaki oyuncu, 2010 yılından bu yana Ziraat Bankası forması giyiyordu.

2017-2018 sezonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan başarılı smaçör; yıldız, birçok kez genç ve A Milli formayı terletti.

Bir 90'lık oyuncu, 2012 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ''en iyi servis karşılayan oyuncu'' ödülünün sahibi olmuştu.

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