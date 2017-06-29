CENK GÜVENÇ NİKAH TAZELEDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde Cenk Güvenç'le anlaştı.

Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Güvenç'le uzun süren görüşmeler sonucunda anlaşabildiklerini söyledi.

Transfer yasağını kaldırmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Üstek, "Kendi oyuncularımız Denizlispor'u bırakmayarak bizi onurlandırıyor. Biz de bazı fedakarlıklar yaparak kadromuzu koruyoruz. Cenk, yarın kente gelerek hem 1 yıllık sözleşme imzalayacak hem de çalışmalara katılacak." diye konuştu.

Öte yandan Brezilyalı futbolcu Andre Moritz'in de 2 Temmuz Pazar günü yeni sözleşmeye imza atmasının beklendiği ifade edildi.