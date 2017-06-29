Anadolu Efes'ten transfer
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ANADOLU EFES'TEN TRANSFER

Anadolu Efes'ten transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Avustralyalı uzun forvet Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Avustralyalı uzun forvet Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımının formasını giyen 26 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde 30 maçta 23,06 dakika ortalama süre alan 2,08 metre boyundaki basketbolcu, 10,8 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Litvanya Ligi'nde ise 47 maçta forma giyen Avustralyalı oyuncu, 17,45 dakika ortalama süre alarak maç başına 9,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 

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