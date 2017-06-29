TRABZONSPOR MP'DEN FIBA'YA TEPKİ

Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, bordo-mavili takımın 2017-2018 sezonunda Erkekler Avrupa Kupası'nda yer alması kararından vazgeçildiğini belirterek Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğine (FIBA) tepki gösterdi. Hopikoğlu, "FIBA'nın Trabzonspor'u önce turnuvaya davet edip ardından yoğunluk nedeniyle daveti iptal etmesi yakışık bir davranış değil. Kararın değiştirilmesi için gereken başvuruyu yaptık" dedi.

Hopikoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, FIBA'nın, Avrupa Kupası'nda yer alması için daha önce Trabzonspor Medical Park'a davet yazısı gönderdiğini, kulüp olarak buna olumlu yanıt vererek katılım payını yatırdıklarını belirtti.

FIBA'nın, yeni bir kararla, katılım fazla olduğu gerekçesiyle Trabzonspor Medical Park'ı turnuvaya alamayacağını bildirdiğini ifade eden Hopikoğlu, "FIBA'nın Trabzonspor'u önce turnuvaya davet edip ardından yoğunluk nedeniyle daveti iptal etmesi yakışık bir davranış değil. Avrupa Challenge Kupası'nda final oynamış bir takıma böyle bir davranış yapılmamalıydı." dedi.

Hopikoğlu, kararın değiştirilmesi için FIBA'ya gereken başvuruyu yaptıklarını aktararak, "Biz Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğimizi duyurduk. Trabzonspor gibi büyük bir camianın prestijiyle oynanmasına asla müsaade etmeyiz. FIBA'nın yanlış kararından vazgeçip bizi turnuvaya alacağı kanaatindeyim" diye konuştu.