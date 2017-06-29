"HALA ŞOKTAYIM, SABAHA KADAR UYUMADIM"

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs, TRTSPOR'a konuştu. 19 yaşındaki sporcu, bu başarıya hala inanamadığını ve sabaha kadar uyumadığını söyledi.

Güney Kore'de devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandıran Zeliha Ağrıs, sevincini, gururunu bir kez daha dile getirdi.

TRTSPOR'a konuşan genç sporcu, elde ettiği başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ben şu an hala şoktayım. Videolara, fotoğraflara bakıyorum. Sabaha kadar uyumadım. O kadar mutluyum ki. İstiklal Marşımızı okutuşumu elli kere izlemişimdir. O kadar anlatılmaz bir duyguydu ki benim için. inanılmaz her şey!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasını da anlatan Zeliha, "Tebrik etti. Yanımda olduğu için, bana ayrıca maddi, manevi destek verdiği için ben ona çok teşekkür ediyorum. Başbakanımız, Bakanımız aradı. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Maddi , manevi destek verdiler. Gelince görüşeceğiz dediler" şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs'a, Güney Koreli kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.