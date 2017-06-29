"Hala şoktayım, sabaha kadar uyumadım"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"HALA ŞOKTAYIM, SABAHA KADAR UYUMADIM"

"Hala şoktayım, sabaha kadar uyumadım"

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs, TRTSPOR'a konuştu. 19 yaşındaki sporcu, bu başarıya hala inanamadığını ve sabaha kadar uyumadığını söyledi.

199 Okunma

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs, TRTSPOR'a konuştu. 19 yaşındaki sporcu, bu başarıya hala inanamadığını ve sabaha kadar uyumadığını söyledi.

Güney Kore'de devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandıran Zeliha Ağrıs, sevincini, gururunu bir kez daha dile getirdi.

TRTSPOR'a konuşan genç sporcu, elde ettiği başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ben şu an hala şoktayım. Videolara, fotoğraflara bakıyorum. Sabaha kadar uyumadım. O kadar mutluyum ki. İstiklal Marşımızı okutuşumu elli kere izlemişimdir. O kadar anlatılmaz bir duyguydu ki benim için. inanılmaz her şey!" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasını da anlatan Zeliha, "Tebrik etti. Yanımda olduğu için, bana ayrıca maddi, manevi destek verdiği için ben ona çok teşekkür ediyorum. Başbakanımız, Bakanımız aradı. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Maddi , manevi destek verdiler. Gelince görüşeceğiz dediler" şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs'a, Güney Koreli kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

ETİKETLER
"Şampiyonluğun en güçlü adayı Etimesgut"
5
Yiğiner: "60 Milyon TL borcumuz kaldı"
Ankara Kulübü'nden Gecekondu'ya ziyaret
3
Özat: "40 yıllık yapı, 40 günde çökmez"
1
Tuna Yılmaz ciddi bir kaza atlattı
Halkbank iki kulvarda da iddialı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿