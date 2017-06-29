Arda Turan'a 12 Temmuz'a kadar süre!

Barcelona yönetiminin, Arda Turan'dan 12 Temmuz'a kadar takım bulmasını istediği öne sürüldü.

İspanyol Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Verratti ve Paulinho gibi transferler için harekete geçen Barcelona, orta sahada yer açmak ve nakit ihtiyacını gidermek için Arda Turan'ın transferini bekliyor. Ancak Arda için ciddi teklif yapan bir kulüp bulunmuyor.

Türkiye'den gelen tekliflerin ise Barcelona'nın mali isteklerini karşılamadığı belirtiliyor. Avrupa kulüplerinin de oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transfere yanaşmadığı kaydediliyor.

Üç yıllık daha sözleşmesi olan Arda Turan'ın, teknik direktör Valverde'ye kendini kabul ettirmeye çalışacağı da haberde yer alıyor.

12 Temmuz'a kadar bir gelişme olmaması durumunda Arda Turan'ın Barcelona'nın Birleşik Amerika kampına katılacağı bildirildi.