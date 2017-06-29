İŞTE ABOUBAKAR'IN ALTERNATİFİ

Beşiktaş, bir yandan Vincent Aboubakar için bekleyişini sürdürüyor, bir yandan da olumsuz bir gelişme halinde diğer seçeneklerle ilgili çalışmalara devam ediyor. Forvet listesine Kolombiyalı Miguel Borja da eklendi.

Beşiktaş'ın transferde öncelikli hedefleri stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmak. Forvetteki ilk isim Vincent Aboubakar'da henüz beklenen ilerleme sağlanamadı.

Vincent Aboubakar'ın taliplerinin atması, Porto ve Lorient kulübünün yavaş davranması Beşiktaş'ı harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar gözünü şimdi de Palmeiras'ın oyuncusu Miguel Borja'ya çevirdi.

Kolombiyalı futbolcunun bonservis bedeli ile ilgili nabız yoklayan transfer komitesi, bedelin yüksek olması durumunda kiralama teklifi sunacak.

Siyah beyazlılar, henüz Rhodolfo dışında oyuncu satmadığı için Finansal Fair Play gereği yüksek bonservis rakamlarından kaçınıyor.

Kolombiya ekibi Atletico Nacional'de 16 maçta 11 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, devre arasında 10 milyon Avro'ya Brezilya takımı Palmeiras'a transfer olmuştu.

Borja, burada forma giydiği 7 karşılaşmada fileleri havalandıramadı.