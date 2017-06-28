Göztepe, Zeki Yavru ve Donk'u istiyor
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GÖZTEPE, ZEKİ YAVRU VE DONK'U İSTİYOR

Göztepe, Zeki Yavru ve Donk'u istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın Zeki Yavru, Deniz Yılmaz ve Donk ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Zeki ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, geçen sezon Trabzon'da 17 lig, 6 kupa maçında görev yapan deneyimli oyuncunun hafta sonuna kadar mukavele imzalayabileceği bildirildi.
 
Göztepe'nin Zeki'nin yanı sıra Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kadar getirdiği Bursaspor'un golcüsü Deniz Yılmaz'la da sona geldiği belirtildi.
 
Yeni hedef Donk
 
Yabancı transferinde de harekete geçen yönetim, rotayı Galatasaray'a çevirdi. Yönetimin sarı kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamayan ve ismi gönderilecek oyuncular arasında yer alan Ryan Donk'u listeye aldığı kaydedildi. Galatasaray'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan Hollandalı orta saha oyuncusuna teknik direktör Igor Tudor'un sıcak bakmadığı, mali konularda anlaşma sağlanması halinde Göztepe'nin Donk'u alabileceği ifade edildi.
 
Kasımpaşa'dan 2015-16 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı kulübe gelen Donk, geçen sezon İspanyol temsilcisi Real Betis'e kiralandı. Galatasaray'la 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Donk'un yıllık ücretinin 1 milyon 500 bin Euro olduğu ifade edildi. 

İzmir-DHA

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