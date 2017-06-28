Para-tekvandocular Güney Kore'ye gitti
﻿
Site İçi Arama
﻿

PARA-TEKVANDOCULAR GÜNEY KORE'YE GİTTİ

Para-tekvandocular Güney Kore'ye gitti

 Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 3. Asya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek.

249 Okunma

 Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 3. Asya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan para-tekvandocular, Chuncheon kentinde 1 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonaya katılmak için Güney Kore'ye gitti.

Şampiyonada tatamiye çıkacak 13 milli tekvandocu şunlar:

Kadınlar

Büşra Gör (K44 - 49 kilo), Gamze Gürdal (K44 - 58 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K44 - 58 kilo)

Erkekler

Mahmut Bozteke (K44 - 61 kilo), Süleyman Erdoğan (K44 - 61 kilo), Halil Altuğ Cantürk (K44 - 75 kilo), Fatih Çelik (K44 - 75 kilo), Yasin Tokdoğan (K44 - 75 kilo), Bayram Kayan (K44 - 75 kilo), Osman Yalt (K43 - 75 kilo), Mehmet Sami Saraç (K42 - 61 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 - 75 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42 - 75 kilo)

Kıta şampiyonaları tüm ülkelere açık

Dünya Tekvando Federasyonu, 2020 yılından itibaren paralimpik oyunlarına dahil edilen para-tekvando branşının gelişmesi için çaba sarf ediyor.

Bu doğrultuda kıta şampiyonaları dünyadaki tüm ülkelere açık hale getirildi.

Kıta şampiyonalarında o kıtanın ülke sporcuları 40 puan kazanmak için mücadele ediyor. Organizasyona diğer kıtalardan katılan para-tekvandocular ise 20 puanı hanelerine yazdırmak için tatamiye çıkıyor.

ETİKETLER
1
Yiğiner: "60 Milyon TL borcumuz kaldı"
Ankara Kulübü'nden Gecekondu'ya ziyaret
1
Özat: "40 yıllık yapı, 40 günde çökmez"
Tuna Yılmaz ciddi bir kaza atlattı
Halkbank iki kulvarda da iddialı
Başkent'te 'Fener' alayı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿