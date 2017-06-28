GÖKHAN İNLER AYRILMAK İSTEMİYOR

Gökhan İnler, çok iyi bir teklif gelmezse Beşiktaş'ta ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olmak için elinden geleni yapmak istiyor.

Başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulübün listesinde yer alan deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon aradığı şansı bulamadı. Şenol Güneş'in Oğuzhan – Atiba ikilisinden vazgeçmemesi, Tolgay Arslan'ın da bulduğu şansları çok iyi değerlendirmesi İnler'i geriye itti.

Ancak 33 yaşındaki futbolcu özellikle 2011-2015 yılları arasında Napoli forması altında gösterdiği performansını Beşiktaş'ta da göstermeye kararlı. İsviçre milli takımının da formasını giyen Gökhan, transfer sezonu bitimine kadar kendisine ve kulübüne çok cazip bir teklif gelmezse siyah beyazlı kulüpte kalacak.

Teknik direktör Şenol Güneş de Gökhan İnler gibi kaliteli bir oyuncuyu oynatamadığı için üzgün olduğunu söylemişti. Başarılı futbolcu, 2016'da Leicester City'den bonservissiz olarak alınmıştı.