FIRTINA'DA ÖNCELİK KUCKA VE MEDEL

Yeni sezona 50'nci yılda şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Trabzonspor iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer şimdiye kadar Celta Vigo'dan Belçika'lı kanat oyuncusu Bongonda ile Eskişehirspor'dan sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Transfer listesinde bir çok oyuncu bulunduran Karadeniz ekibi önceliği ise Kucka ve Medel'e verdi. Bu transferler için Milano'da kamp kuran Trabzonspor kurmaylarına bir kaç günlüğüne Başkan Muharrem Usta'da katıldı.

Usta, Milano'nun her iki takımıyla da kıyasıya bonservis pazarlığı yaparken bu iki oyuncu ile de prensipte anlaştığı öğrenildi. Oyuncuları Trabzonspor'a gelmek için razı eden Muharrem Usta bonservis konusunda ise henüz istenilen rakama ulaşamadı.

Kucka ve Medel için tüm şartları zorlayan Başkan Usta, iki oyuncu için önümüzdeki günlerde teklifini biraz daha yükselterek bu transferleri noktalamak amacında.

Trabzonspor, Kucka ve Medel'in dışında Başakşehir'den Visca, Osmanlıspor'dan NDiaye ve Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı için de görüşmelerini sürdürüyor. Bu üç futbolcudan da gelirim cevabı alan Karadeniz ekibi oyuncuların kulüplerini iknaya çalışıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu oyuncuların dışında yönetimden birde tecrübeli bir golcü transfer edilmesini istediği öğrenildi.