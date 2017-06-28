YİĞİNER: "60 MİLYON TL BORCUMUZ KALDI"

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, transferden yönetimsel yapıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği destek sözünden passolig uygulamasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’a konuştu.

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü Kulübü’nün başkanı Mehmet Yiğiner, transferden yönetimsel yapıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği destek sözünden passolig uygulamasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal ile anlaşarak sezon hedeflerini belirlediklerini dile getiren Yiğiner, “Transfer yasağını kaldırma çalışmalarımız sürüyor, bunun yanında da bir transfer listemiz var. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını da ayrıyeten sürdürüyoruz, bunun için bir transfer komitemiz var. Tabi ki yönetim kurulu üyelerimizin de fikri alınıyor.” ifadelerini kullandı.

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'120 Milyon TL borç ile karşılaştık'

“Kulübe gelirken Ankaragücü’nün borcunu 60-70 Milyon TL civarı diye düşünürken geldiğimizde 120 Milyon TL borç ile karşılaştık” diyen Başkan Yiğiner, “Bunun yarısını ödedik ve 60 Milyon TL civarı borcumuz kaldı. Kendim Ankaragücü’nde 5 seçim geçirdim. Her defasında daha iyi bir aday varsa buyursun gelsin dedim. Seçimlerden birisine katılmadım, arkadaşlarıma kulüp kayyuma gitmesin dedim. Bir liste vardı ve katılmadığım kongrede başkan seçildim.” şeklinde konuştu.

Melih Gökçek destek verecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaragücü’ne vereceği desteğe de değinen Yiğiner, “Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek destek verdi, veriyor. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yaptığımdan dolayı sayın Melih Gökçek ile sürekli görüşmelerimiz oluyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftara programımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza sıkıntılarımızı dile getirdim. Kendisi Ankaragücü’ne destek vereceğini iletti. Ayrıyeten Melih Gökçek beye de destek verilmesi talimatı verdi. Bizim temennimiz desteğin hemen gelmesi ve kampa yeni transferlerle ile başlamak. Sezona tam kadro başlamak çok önemli.” dedi.

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Umut Nayir'i Osmanlıspor'dan istedik!

Transfer çalışmaları konusunda da konuşan Yiğiner ilk hedeflerinin Umut Nayir olduğunu belirtti. Yiğiner konu hakkında şunları kaydetti; “Kendisi zaten Ankaragücü’nün evladıdır. Osmanlıspor’dan Umut Nayir için isteğimizi belirttik. Henüz Umut Nayir’in geçtiğimiz dönem transfer ücretini alamadık. Melih Gökçek, Osmanlıspor’dan 3-4 futbolcu verebileceklerini belirtti. Tabi ki elimizde bir liste var ve ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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Başkan Yiğiner’in açıklamalarından önemli satır başları:

Geçtiğimiz dönemlerde kulüplere yöneticilik yapmış kişiler, bizim kulüpten örnek verecek olursak müteahhitler, kendi dönemlerine ait harcamalarını göstererek kulübün gelirlerine haciz getiriyor. Kulüp yaşamsal faaliyetlerini sürdüremiyor. Geçtiğimiz yıllarda emeklinin maaşına haciz koyulur, emekli dışarıda kalırdı. Ev bulamazdı. Şimdi öyle değil, emeklinin maaşına haciz koyulabiliyor mu? Hayır. Futbolda harcamalara bir kanun gelmedi, düzen oluşturulmalı. Biz de biliyoruz fiyatı 5 olan oyuncuya 25 vermeyi. Bu dediklerim olursa kulüpler yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilir. Yüz yıllık kulüpler batmaz.

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'Yeni sezona 30 bin passolig ile...'

"Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir kitleye karşı oynadık. Son 5 iç saha maçımızda bilet kalmadı, kapalı gişeydi. Passolig şuan için az görünebilir ama Türk insanı işini biraz sonraya bırakıyor. Yeni sezona 30000 passolig ile başlayacağımızı düşünüyorum. Şiddet ve küfür için passolig çok sağlıklı bir faaliyet oldu. Şahsen ben olumlu buluyorum. Belki başka futbol kulüp başkanları ve taraftarlar sevmiyordur"

Stadyum konusu belirsizliğini koruyor!

"Yeni sezonda hangi stadyumda oynayacağımız belli değil. Kepçe 19 Mayıs’a ne zaman vurulacak bilmiyoruz. Yarın da olabilir, 6 ay sonra da olabilir. Spor Bakanımız ile oturup konuşacağız"