ABLALARI GİBİ BİLEĞİ BÜKÜLMEZ OLMAK İSTİYORLAR

Genç bilek güreşçi Dilan ve Nazmiye Korkmaz kardeşler, Türkiye, Avrupa ve Dünya Bilek Güreşi şampiyonlukları bulunan ablaları Gülistan Korkmaz’ın izinden gidiyor.

Kilisli genç bilek güreşçi Dilan ve Nazmiye Korkmaz kardeşler, Türkiye, Avrupa ve Dünya Bilek Güreşi şampiyonlukları bulunan ablaları Gülistan Korkmaz’ın izinden gidiyor. 2011 yılında arkadaşlarının tavsiyesiyle bilek güreşine başlayan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gülistan Korkmaz, genç kızlarda 7 kez Türkiye şampiyonu oldu.



Daha sonra milli takıma seçilen 20 yaşındaki sporcu, 7 yılda katıldığı uluslararası şampiyonlarda gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti. Kardeşleri, 12 yaşındaki Nazmiye ve 16 yaşındaki Dilan da bir yıl önce ablaları Gülistan Korkmaz’ın teşvikleriyle bilek güreşine başladı. Antrenmanlarını antrenörleri İsmail Kurt eşliğinde sürdüren kardeşler, şimdiden başarılar elde etmeye başladı.



Dilan, bu yılki Türkiye Şampiyonası’nda sağ ve sol kolda üçüncülük elde ederken, kardeşi Nazmiye ise sağ kolda beşinci oldu. Gülistan Korkmaz, spora başladığı ilk yıldan itibaren sürekli başarı elde ettiğini söyledi. Bilek güreşine başladığında babasından "Yapacak başka spor bulamadın mı." diye eleştiri aldığını belirten Korkmaz, elde ettiği başarılarla babasının da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kardeşlerinin kendi isteğiyle bilek güreşine başladığını, onlara sürekli destek olduğunu anlatan Gülistan Korkmaz, "Bu yolculukta kardeşlerimle birlikte ilerlemeye gayret gösterdim. Benim başarılarım onları hırslandırmış olacak ki devam ediyorlar hala. Kardeşlerim izimden gidiyor, umut ediyorum ki benden daha iyi sporcu olacaklar." diye konuştu.



"Her spora eşit mesafede yaklaşılmalı"



Bilek güreşinin diğer spor dalları gibi rağbet görmediğini, amacının kadın bilek güreşçilerinin tanınmasını sağlamak olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti: "Bilek güreşi, diğer sporlar gibi, voleybol veya basketbol gibi rağbet gören sporlar arasından değil ancak biz kadın güreşçiler olarak bu sporla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ben şunu tavsiye ediyorum; herkese, bence her spora eşit mesafede yaklaşılmalı. Amatör sporlar olsun, olimpik branşlar olsun, bütün spor branşlarına dersek verilmeli ve sporcular yönlendirilmeli."



"Amacım, ablam gibi şampiyon olmak"



Dilan Korkmaz da ablası sayesinde bilek güreşine yöneldiğini, Türkiye Şampiyonası’nda sağ ve sol kolda dereceler elde ettiğini anımsattı. Kendini geliştirebilmek için sürekli çalıştığını aktaran Dilan Korkmaz, "Ablamın desteğiyle bu spora yöneldim. İlk olarak ablamla antrenmanlara başladım. Kendimi geliştirip onun gibi Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etmek istiyorum." dedi.



Nazmiye Korkmaz da bilek güreşini çok sevdiğini anlatarak, "Bu spora bir yıl önce ablamın teşvikiyle başladım. Bilek güreşini çok seviyorum. Şampiyon ablamın izinden gidip, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmayı hedefliyorum. Bu sporun kadınlar tarafından da yapılabileceğini göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Batuhan Özdemir

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