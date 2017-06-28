Alves taraftarlardan özür diledi
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ALVES TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Alves taraftarlardan özür diledi

Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Dani Alves, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı İtalyan takımı Juventus’un taraftarlarından özür dileyerek veda etti.

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Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Dani Alves, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı İtalyan takımı Juventus’un taraftarlarından özür dileyerek veda etti.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, mesajında, "Bütün Juventus taraftarlarına ve takım arkadaşlarıma geçirdiğim bir sene için teşekkür ederim. Juventus taraftarları, eğer onları gücendirdiğimi düşünüyorlarsa onlardan özür diliyorum çünkü benim esas niyetim bu değildi. Ben her şeyi anlık yaşıyorum. Bunu çok az kişi anlayabiliyor. Mükemmel biri değilim ama kalbim saftır. Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum" diye yazdı.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Alves'in adı eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.

Juventus'ta 1 sezon forma giyen yıldız isim, siyah-beyazlı takımla birer lig ile İtalya Kupası kazanırken Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynamıştı.

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