UEFA, Beşiktaş için toplanacak
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UEFA, BEŞİKTAŞ İÇİN TOPLANACAK

UEFA, Beşiktaş için toplanacak

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde O.Lyon ile oynanan maç sonrasında aldığı 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına ilişkin UEFA'ya yaptığı itirazın görüşüleceği tarih belirlendi.

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Beşiktaş Kulübünün, Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynanan maç sonrasında aldığı 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına ilişkin UEFA'ya yaptığı itirazın görüşüleceği tarih belirlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle aldığı cezaya ilişkin itirazının, 13 Temmuz'da İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek duruşmada görüşüleceği belirtildi.

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk karşılaşma, iki takım taraftarları arasında yaşanan olaylar nedeniyle 45 dakika gecikmeyle başlamıştı.

Fransa'da oynanan maçta yaşanan olayların ardından UEFA, Beşiktaş Kulübüne 100 bin avro para ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak Avrupa kupalarından bir yıl men cezası vermişti.

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