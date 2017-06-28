TEOFİLO GUTİERREZ'İN İMZA TÖRENİNE 47 BİN TARAFTAR!
Trabzonspor'dan olaylı şekilde ayrılan Teofilo Gutierrez, eski takımı Club Junior'a 47 bin taraftarın katıldığı törenle imza attı.
Yayınlanma Tarihi:28 Haziran 2017 | 12:33
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Kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması giyen ve eski takımı Club Junior'a transfer olan Teofilo Gutierrez için Kolombiya ekibinde görkemli bir imza töreni düzenlendi.
32 yaşındaki oyuncunun stattaki imza törenine yaklaşık olarak 47 bin taraftarın geldiği ifade edildi.
Erdem Bayramiç
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