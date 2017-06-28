GÖZTEPE'NİN GENÇ KALECİSİ YAVUZ AYGÜN İDDİALI!

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe’nin genç file bekçisi Yavuz Aygün, takımda şans bulması halinde yeni sezonda Türkiye’ye kendini göstermek istediğini söyledi.

Trabzonspor’un altyapısından A takıma kadar yükselen ve geçen sezon başı Göztepe’ye transfer olan 21 yaşındaki kaleci Yavuz Aygün, bu sezon ligde tutunmaları halinde gelecek yıllarda ses getirecek bir takım olacaklarına inandığını ifade etti.



Tatil için Trabzon’da bulunan Yavuz, geçen sezonun kendileri açısından çok iyi geçtiğini belirtti. Göztepe’nin Süper Lig hasretinin sona erdiğini anımsatan Yavuz, "Bu takımın tarihi kuvvetli ve yeri Süper Lig olmalıydı. Bu başarıyı yakalayan takımın oyuncusu olmak gurur verici. 61 numaralı forma ile mücadele vermek benim için inanılmaz bir duygu." dedi.

Teknik direktör Tamer Tuna ile başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını belirten Yavuz, "Öncelikle bizi Süper Lig’e çıkaran Yılmaz Vural’a teşekkür ediyorum. Bizimle arkadaş, ağabey, kardeş gibiydi. Tamer Hoca ile Süper Lig’de kalıcı olup başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Kaleci Günay ile tatlı bir rekabet yaşayacaklarını dile getiren Yavuz, şunları söyledi:



Günay ağabey ile aramızda tatlı bir rekabet var. Bu yıl iyi bir hazırlık dönemi geçirip forma şansı bekleyeceğim. İnşallah o şans geldiğinde kendimi tüm Türkiye’ye ve Göztepe taraftarına göstermek istiyorum. Şu an tek düşüncem Göztepe kalesini devralmak. O günün de yakın olduğunu düşünüyorum. Beni Trabzonspor yetiştirdi, A takım formasını giyme şansı da yakaladım. Trabzon benim şehrim. Artık Göztepe’nin oyuncusuyum, 61 numaralı formamla Trabzon’u temsil ediyorum. Eski takımıma karşı oynarken elimden gelenin en iyisini yapmalıyım, sonuçta artık Göztepe takımının ekmeğini yiyorum. Burada başarılı olup taraftarın kalbine adımı yazdırmak istiyorum.

"Bu sezon çok önemli"



Göztepe’nin büyük takımlarla yarışacak kapasitede olduğunu vurgulayan Yavuz, kulübün altyapısıyla, taraftarıyla bunu hak ettiğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün tarihine yakışır hedefleri gerçekleştirmek zorunda olduklarını ifade eden Yavuz, "Bu sezon ligde tutunabilirsek gelecek yıllarda ses getirecek bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum. O nedenle bu sezon bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.



Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in takıma büyük destek verdiğini anlatan Yavuz Aygün, "Başkanımız maddi, manevi olarak hep yanımızda. Taraftarın içinden gelen biri. Maçlara Göztepe formasıyla gelir. Onu çok seviyorum. Üç yılda 2 şampiyonluk sevinci yaşaması büyük başarı." ifadelerini kullandı.