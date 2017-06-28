UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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UEFA'DAN HALİL UMUT MELER'E GÖREV

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Perşembe günü yapılacak Vojvodina (Sırbistan)-Ruzomberok (Slovakya) maçını yönetecek.

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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Perşembe günü yapılacak Vojvodina (Sırbistan)-Ruzomberok (Slovakya) maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki Vojvodina Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılığını, Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Öte yandan, UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda yarınki Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya) maçında görevlendirildi.

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