Ankara Kulübü'nden Gecekondu'ya ziyaret
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ANKARA KULÜBÜ'NDEN GECEKONDU'YA ZİYARET

Ankara Kulübü'nden Gecekondu'ya ziyaret

Ankara Kulübü Derneği, Ankaragücü'nün kemik taraftar grubu Gecekondu'ya bayram ziyaretinde bulundu.

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Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan yanında kurum Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Gürcan Maden, Keçiören Şube Başkanı Yaşar Güney'den oluşan heyetle birlikte Ankaragücü'nün kemik taraftar grubu Gecekondu'ya bayram ziyaretinde bulundu.

ANKARAGÜCÜMÜZ ANKARA İÇİN ÖNEMLİDİR

Gecekondu Grubu liderlerinden Koray Akdoğan ve Ankaragüçlüler tarafından karşılanan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "O sene Bu Sene sloganıyla kentine ve takımına inanmış sarı lacivert yüreklerin coşkusunu şampiyonluk ile taçlandıran Ankaragücümüz biz Ankaralılar için oldukça önemli bir değer. Ankaragücü inanıyorum ki Ankaralıların desteğiyle Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

Bayramlaşmanın ardından Gecekondu Taraftar Derneği önünde hatıra fotografı çekildi.
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