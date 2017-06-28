Fikret Orman'dan Pepe sözleri!
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FİKRET ORMAN'DAN PEPE SÖZLERİ!

Fikret Orman'dan Pepe sözleri!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.

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Habertürk'in haberine göre; rakamlar konusunda henüz anlaşma sağlanmamasına karşın görüşmelerini sürdüren Kartal, Portekizli oyuncuyu manevi olarak da kazanmaya çalışıyor.

Menajer Ahmet Bulut aracılığı ile tecrübeli stopere mesaj gönderen başkan Fikret Orman’ın, “Pepe dünya çapında bir isim. Gelsin bu takımın lideri olsun. Diğer kulüpler belki bizden daha fazla para verebilir ama biz onun burada futbol yaşantısının son dönemini en iyi şekilde geçirmesini istiyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bazı yöneticilerin de Pepe’nin Oğuzhan ile birlikte kaptanlık görevini de yürütmesini istedikleri belirtildi.

BONUSLARLA 12,5 MİLYON EURO

10 milyon Euro isteyen Pepe için yönetimin tüm şartları zorladığı, imza parası dahil 2 yıllık sözleşme için 8 milyon Euro önerilse de bu rakamın bonuslarla 12,5 milyon Euro’yu bulduğu kaydedildi.  Bonusların içinde şampiyonluk, Şampiyolar Ligi’nde gruptan çıkma, çeyrek final, yarı final ve Avrupa Ligi’ne kalınması halinde orada oynanacak finali kapsayan primlerin olduğu kaydedildi.

Öte yandan Siyah-Beyazlılar, şu anda Portekiz Milli Takımı ile Konfedarasyon Kupası’nda bulunan Pepe’nin turnuva sonrasında vereceği kararı bekliyor.

PSG İDDİASI

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan tecrübeli defans oyuncusu Pepe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz’in önemli gazetelerinden A Bola, Pepe’nin kariyerine Fransa’da devam edeceğini ve futbolcunun yeni kulübünün yüksek ihtimalle Paris Saint-Germain olacağını iddia etti.  Portekizli stoper için Monaco’nun da devrede olduğu biliniyor.

Habertürk

 

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