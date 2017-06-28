Beşiktaş'ın Gustavo Gomez teklifi ortaya çıktı!
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BEŞİKTAŞ'IN GUSTAVO GOMEZ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!

Beşiktaş'ın Gustavo Gomez teklifi ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Real Madrid'le olan sözleşmesi sona eren Pepe'yi gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, alternatif isimler üzerinde de duruyor. Geçtiğimiz sezon da kadroya katmak için yoğun uğraş verilen ancak girişimler sonuçsuz kalınca vazgeçilen Paraguaylı stoper Gustavo Gomez, 8.5 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç stoper için Beşiktaş yeniden devreye girdi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Gustavo Gomez için Milan'a 10 milyon Euro'luk teklif yaptı ancak Milan bu teklifi redddetti. Haberde Milan teknik direktörü Montella'nın, bu futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

 

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