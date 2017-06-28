Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Marcelo...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK VAKTİ! MARCELO...

Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Marcelo...

Beşiktaş, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Brezilyalı savunmacıdan çok memnun. Ancak Lyon’dan bu transfer karşılığında gelecek 8.5 milyon Euro’ya da fazlasıyla ihtiyaç var.

436 Okunma

Beşiktaş yönetimi, Marcelo ile kısa süre içinde bir görüşme yapacak. Bilindiği gibi Sambacı, Kara Kartal’a 2015-16 sezonunun devre arasında Hannover 96’dan kiralık olarak transfer olmuştu. Gelir gelmez takıma çok çabuk uyum sağlayan, kulübü benimseyen Marcelo, söz konusu sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla da şampiyonluğa çok önemli katkı sağlamıştı. Hatta öyle ki şampiyonluğu garantileyen Osmanlıspor maçında 2 gol kaydetmişti. 
 
2016-17 başında bonservisi alınan Brezilyalı oyuncu geçen sezon ise belki de kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Siyah-beyazlılarda savunmanın lideri, takımın vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki oyuncu yine şampiyonlukta büyük rol oynadı. 

Bu performans Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Lyon’un da ilgisini çekti. Fransız ekibi tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş’tan isterken 8.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini de gözden çıkardı. 
 
GİTMEK İSTEMİYOR...
 
Marcelo, Fransız devinin bu ilgisine rağmen Beşiktaş’tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Fakat siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde kendisiyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Bu transfer karşılığında gelecek paraya ihtiyaç olduğunu ifade eden yöneticiler, Sambacı’dan son derece memnunlar ancak yine de Brezilyalı oyuncuya yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür edilip “Ayrılık vakti geldi” denilecek ve Lyon’un teklifini kabul etmesi istenecek. 

Kaynak: Şampiy10

 

 

ETİKETLER #Beşiktaş
Fikret Orman'dan Pepe sözleri!
Beşiktaş'ın Gustavo Gomez teklifi ortaya çıktı!
Devler Ligi elemeleri başladı
Beck'ten ayrılık iddialarına cevap
Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
Demba Ba ve Sow kulüp kuruyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿