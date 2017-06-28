Fenerbahçe, Lens kararını verdi!
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FENERBAHÇE, LENS KARARINI VERDİ!

Fenerbahçe, Lens kararını verdi!

8 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklar sonrasında Sunderland 6.5 milyon Euro’ya kadar düştü. Bu rakamı da çok bulan Fenerbahçe köşeye çekilip ağustosun ilk haftasına kadar bekleme kararı aldı.

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Fenerbahçe'nin Jeremain Lens aşkı küllerinden doğdu. Görüşmeler Premier Lig’den düşen Sunderland’in indirime yanaşmaması üzerine çıkmaza girerken, sarı-lacivertliler Hollandalı oyuncu için kapıları tamamen kapatmış değil.
 
İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıklar sonrasında Lens’in 8 milyon Euro’luk bonservisi 6.5 milyon Euro’ya kadar düşürülmüştü. Ancak bu rakamı da çok bulan Aziz Yıldırım ve kurmayları, ‘En fazla 4 milyon Euro veririz’ diyerek son tekliflerini iletmişti. Hatta bu süreçte Beşiktaş da devreye girerek ortamı kızıştırırken, oyuncunun “Benim ilk tercihim F.Bahçe” demesi, ibrenin yeniden Kanarya’ya dönmesini sağlamıştı.

YİNE KİRALIK
 
Tam da bu noktada Aykut Kocaman devreye girdi. Yönetimden görüşmeleri ağırdan almalarını isteyen Aykut Hoca, “Acele etmeyelim” dedi. Bunun üzerine bir adım geri çekilen F.Bahçe cephesi, ağustos ayının başına kadar bekleme kararı aldı. Şayet 1 ay içinde Sunderland’den bonservis konusunda olumlu bir haber gelmezse kiralama formülü bir kez daha masaya yatırılacak. 

Kaynak: Şampiy10

 

 

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