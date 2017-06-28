BURAK YILMAZ'I ÇILDIRTAN HAREKET!

Burak Yılmaz’ın rakibi tarafından ‘Ancak domuz yersen gol atabilirsin’ sözleriyle tahrik edildiği öne sürüldü. Bazı Guoan taraftarlarının, oyuncuya ciddi ceza gelmesi durumunda, kulübün yollarını ayırabileceğini düşündükleri belirtildi.

Çin Süper Ligi’nde üst üste attığı gollerle gündeme gelen Burak Yılmaz bu kez kötü bir olayla gündeme damga vurdu. Jiangsu Suning maçının son dakikasında çıkan kavgaya karışan ve rakibi Li Ang’a tokat atan Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu hareket, Çin Futbol Federasyonu tarafından Oscar’a verilen 8 maçlık cezanın hemen ertesinde gerçekleşmesiyle, ülkede bir anda en çok konuşulan konu haline geldi.



Bu gelişmenin ardından Burak’a büyük bir ceza gelmesinin beklendiği belirtildi. Takımın en çok kart gören oyuncularından bir tanesi haline gelen oyuncunun taraftarda rahatsızlık yarattığı, hayalkırıklığı içinde olan bazı taraftarların, son yaptığı hareketin ardından ciddi bir ceza gelmesi durumunda, kulübün oyuncuyu Avrupa’ya geri gönderebileceği ve takımın yeni bir santrfor transfer edebileceğini düşündüğü bildirildi.

Jiangsulu oyuncular Teixeira ve Li Ang’ın tavırları da tepki çekti. Li’nin Burak’ı sözlü olarak taciz ettiğine dikkat çekildi. Oyuncunun davranışlarının ‘dinsel ırkçılık’ içeriyor olabileceği vurgulanırken, uzakdoğu ülkesindeki internet ortamında Li’nin Burak’a ‘Ancak domuz yersen gol atabilirsin’ dediği bazı iddialar ortaya atıldı. Futbolcuysa sosyal medyadan bunu inkâr etti. Beijing Guoan’ın da Çin federasyonuna, bu dinsel ırkçılığı göstererek bir itirazda bulunacağı belirtildi.



Kaynak: Skorer

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