FENERBAHÇE'DE 2. NİANG HAREKÂTI! 

Fenerbahçe'nin, Milan'ın 22 yaşındaki Fransız oyuncusu M'Baye Niang'ı renklerine bağlamak için yoğun uğraş verdiği ortaya çıktı.

Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’dan sonra özellikle kanat ve forvet pozisyonu için iki takviye planlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yılı Premier Lig ekiplerinden Watford’ta geçiren M’Baye Niang’ı kiralamak istiyor. İtalyan kulübünün kadroda düşünmediği genç futbolcuyu ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.



Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar transferlerine rağmen sarı-lacivertlilerin birçok bölge için çalışmaları sürüyor.



Özellikle kanat ve forvet pozisyonu için iki takviye planlanıyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine Milan’ın 22 yaşındaki oyuncusu M’Baye Niang’ı aldı. Kanat ve forvet hattında oynayan Fransız futbolu geçen sezonu İngiliz ekibi Watford’ta geçirdi.

2019 yılına kadar Milan ile sözleşmesi bulunan Niang’ın yeni sezonda kadroya girme ihtimali çok zor. Yeni sezona büyük yatırım yaparak giren Milan, birçok önemli transfere imza attı. Bu transferlerin de devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle takımda fazla düşünülmeyen Niang’ın tekrar kiralanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.



Mamadou iz bırakmıştı



Sarı-lacivertlilerin geçen sezon da Fransız futbolcu ile ilgilendiği ifade edilse de birçok talibi olan Niang, Premier Lig’in yolunu tutmuştu. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın da olumlu rapor verdiği 22 yaşındaki oyuncunun transferi için yoğun çaba harcandığı öğrenildi. Fenerbahçe eğer bu transferde mutlu sona ulaşırsa sarı-lacivertli taraftarlar kulüp tarihinde önemli izler bırakan Mamadou Niang’tan sonra bu kez M’Baye Niang’ı izleyecekler.

Niang ne yaptı?



Milan formasıyla 2016-17 sezonunun ilk yarısında ligde 18 maçta forma giydi. 3 gol - 3 asistle oynayan 22 yaşındaki oyuncu 6 gole katkı yaptı.



Niang geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Watford forması giydi. Premier Lig’de 16 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu 2 gol attı, 2 asist yaptı.



Kaynak: Skorer